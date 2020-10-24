У Черышева 12 голов в 29 матчах за сборную. Он не забивал за Россию больше года

Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче с Турцией в Лиге наций (1:0, первый тайм).
29-летний игрок забил за национальную команду впервые с октября 2019 года – тогда он нанес два результативных удара в игре с Кипром (5:0).
Всего за 29 матчей за сборную Черышев забил 12 голов.
Во всех турнирах футболист «Валенсии» не забивал с февраля 2020 года.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
📹 Гол Дениса Черышева— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
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