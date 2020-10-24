Игрок тульского «Арсенала» Бауэр: «Из-за карантина в России больше всех пострадал средний класс. Частично это привело к финансовой катастрофе»

Немецкий защитник тульского высказался об эпидемии коронавируса в России и отношении жителей к ней.

– Как вы переживаете пандемию в России?

– Ситуация в России очень плохая, число зараженных резко возросло. Однако, похоже, что вирус здесь коснулся не всех. В последнее время я часто общался с таксистами, и они говорили мне, что ни разу не контактировали с заболевшими. По крайней мере, они так говорят.

Для многих людей в России коронавирус не кажется важным. Можно уверенно сказать, что больше всех из-за карантина пострадал средний класс. Частично это привело к финансовой катастрофе.

Недавно мы с женой прогулялись по району, который раньше был известен своими кафе. Когда мы приехали, то с ужасом обнаружили, что ничего из этого больше нет. Выглядело как город-призрак. Карантин стал слишком тяжелой ношей для владельцев, – сказал Бауэр.