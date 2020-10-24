Игрок тульского «Арсенала» Бауэр: «Зенит» и московские клубы в Германии боролись бы за еврокубковые места»

Немецкий защитник тульского сравнил уровень и Бундеслиги.

– Футбол в России намного лучше, чем я ожидал. Топ-клубы вроде , который играет в Лиге чемпионов почти каждый год, и все московские команды произвели на меня огромное впечатление в плане футбола.

– Как бы вы оценили уровень РПЛ по сравнению с Бундеслигой?

– РПЛ, конечно, даже близко не так хороша, как Бундеслига. Тем не менее я вполне уверен, что топ-клубы РПЛ, «Зенит» и московские команды, в Германии боролись бы за еврокубковые места. Конечно, с учетом отставания от «Баварии» и дортмундской «Боруссии», – высказался Бауэр.