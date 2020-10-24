У Заболотного, Ерохина и Лесового повторные результаты тестов – отрицательные

Пресс-служба сборной России сообщила, что , и повторно прошли тестирование на коронавирус.

«Повторные тестирования, проведенные трем футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определенной лабораторией, также являются отрицательными.

А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», – говорится в заявлении сборной.

Ранее стало известно, что Заболотный, Ерохин и Лесовой не полетели со сборной на выездные матчи из-за сомнительных тестов на .