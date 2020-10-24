Судьи Вилков и Безбородов недосчитаются по 1 млн рублей из-за отстранения от работы до конца года

Арбитры РПЛ Михаил Вилков и были отстранены от работы до конца года.

В первой части чемпионата состоится 19 туров. Таким образом, Вилков в общей сложности пропустит 8 туров, Безбородов – 7.

Теоретически оба могли получить столько назначений в качестве арбитров и примерно еще по 4 матча в роли видеоассистентов. В одном и том же туре можно в один из дней выходить на поле в качестве судьи, а в другой – работать видеоарбитром в московском ВАР-центре.

В этом сезоне вознаграждение за судейство одного матча составляет 115 тысяч рублей, обслуживание одной игры в роли видеоассистента — 57,5 тысячи.

Кроме того, Вилков, которого убрали из числа арбитров РПЛ, не получит еще и фиксированную зарплату за декабрь, составляющую 30 тысяч рублей.

В итоге примерный упущенный доход Вилкова равен 1,18 миллиона рублей, Безбородова – 1,035 млн.

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