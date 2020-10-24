Трент о Месси: «Он будто играет против манекенов. Даже если он далеко от мяча, ты всегда думаешь о нем»

Защитник высоко отозвался о форварде «Барселоны» .

«Даже если он далеко от мяча, ты всегда думаешь о нем. Твоя команда пытается играть в свою игру, атаковать, но ты всегда держишь Месси в уме, потому что если мяч дойдет до него, может случиться все что угодно, в любой точке поля.

Даже если он не смотрит в твою сторону, ты сосредоточен, потому что он может видеть то, чего не видишь ты. Приходится пытаться уследить за всем полем.

Он замечает вещи быстрее, чем кто бы то ни было, он может прочитать действия защитника и просто проходить их, будто их нет на поле. Часто выглядит так, будто он играет против манекенов. Я не видел ничего, чего бы он не мог сделать, поэтому он лучший игрок в мире», – сказал Трент.

Трент собрал идеального игрока: интеллект Месси, техника Неймара, скорость Адама Траоре, выносливость Милнера