Трент собрал идеального игрока: интеллект Месси, техника Неймара, скорость Адама Траоре, выносливость Милнера

Защитник «Ливерпуля» собрал идеального футболиста, объединив качества лучших игроков современности.

Футбольный интеллект, левая нога:

«Честно говоря, Месси мог быть в пяти-шести категориях. У него нет слабых мест».

Правая нога: Кевин де Брюйне

«Лучший распасовщик, против которого я когда-либо играл».

Скорость: Адама Траоре

«Никогда не чувствовал себя таким бессильным против кого-то. То, как он меняет направление и уходит от тебя, почти неестественно».

Выносливость:

«Все еще самый физически подготовленный игрок, возможно, самой физически подготовленной команды в мире».

Игра головой: Вирджил ван Дейк

«Доминирует в обеих штрафных».

Сила:

«Он невероятно силен и к тому же быстр как молния. Можно видеть, как он укрывает мяч. К тому же он качок».

Техника:

«Он очень хорош в том, чтобы смещать вес твоего тела. Он выводит тебя из равновесия, заставляет смещать положение бедер и стоп, а затем уходит в другую сторону», – пояснил Трент.

«Тот угловой в матче с «Барсой» – очень скаузерское решение. Тут умеют думать быстро – и по-другому». Трент становится символом Ливерпуля