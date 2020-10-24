Трент собрал идеального игрока: интеллект Месси, техника Неймара, скорость Адама Траоре, выносливость Милнера

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд собрал идеального футболиста, объединив качества лучших игроков современности.
Футбольный интеллект, левая нога: Лионель Месси
«Честно говоря, Месси мог быть в пяти-шести категориях. У него нет слабых мест».
Правая нога: Кевин де Брюйне
«Лучший распасовщик, против которого я когда-либо играл».
Скорость: Адама Траоре
«Никогда не чувствовал себя таким бессильным против кого-то. То, как он меняет направление и уходит от тебя, почти неестественно».
Выносливость: Джеймс Милнер
«Все еще самый физически подготовленный игрок, возможно, самой физически подготовленной команды в мире».
Игра головой: Вирджил ван Дейк
«Доминирует в обеих штрафных».
Сила: Мохамед Салах
«Он невероятно силен и к тому же быстр как молния. Можно видеть, как он укрывает мяч. К тому же он качок».
Техника: Неймар
«Он очень хорош в том, чтобы смещать вес твоего тела. Он выводит тебя из равновесия, заставляет смещать положение бедер и стоп, а затем уходит в другую сторону», – пояснил Трент.
«Тот угловой в матче с «Барсой» – очень скаузерское решение. Тут умеют думать быстро – и по-другому». Трент становится символом Ливерпуля