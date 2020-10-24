Орлов о Бакаеве: «За что его опять вызвали в сборную? Сравните с Суторминым по голам»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник «Зенита» больше достоин вызова в сборную России на ноябрьские матчи, чем хавбек .

«Раз Сутормин выходит на замену и забивает голы, значит, он полезен. Сульшер часто начинал матчи на скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед» и забивал. Такое амплуа тоже может быть. Посмотрите, сколько бегает Дриусси, а голов у него меньше.

А возьмем Бакаева, которого в сборную вызвали по непонятной причине. За что его опять вызвали? Сосчитайте, сколько он забил мячей, сравните с Суторминым. Думаю, Сутормин ему не проигрывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В 11 матчах сезона РПЛ Сутормин забил два гола и сделал одну результативную передачу. На счету Бакаева один мяч и три ассиста в 13 играх.