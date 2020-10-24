Роман Широков: «У нас сменились министры, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Это даже не дно»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об истории с появлением в сети интимного видео с .

– Традиционный для вопрос, но в футболе я о таком никого не спрашивал. Вы когда-нибудь делали так, как Дзюба?

– Так, как он? Нет.

– Что вы имеете в виду под «так, как он»?

– На камеру – нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чем проблема.

Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Не взломали. Это, говорят, старое видео.

Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело.

Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело.

– Санкции, которые были приняты – отозван вызов в сборную, отобрана капитанская повязка в клубе – логичны?

– Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

– Об этом говорят уже неделю.

– Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе.

Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.

– отобрал капитанскую повязку. Нет ощущения, что в итоге клуб это не потерпит?

– Болельщики, наверное, не потерпят. Но они уже выразили свое несогласие, – сказал Широков в интервью «РБ-Спорт».

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