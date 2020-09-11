Квалификация ЧМ-2022. Аргентина играет с Боливией в гостях, Бразилия против Перу

Во 2-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет на выезде с Боливией, Уругвай – с Эквадором, а Бразилия встречается в гостях с Перу.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка
2-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
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Боливия –
Лампе, Торрес, Сагредо, Вальверде, Карраско, Кастро (Сеспедес, 66), Чумасеро (Миранда, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кардосо (Арабе, 87), Морено, Сауседо (Бустаманте, 46).
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Аргентина –
Армани, Отаменди, Монтиель, Мартинес, Тальяфико, де Пауль (Домингес, 69), Паредес (Родригес, 69), Окампос (Корреа, 59), Паласиос, Мартинес (Медина, 89), Месси.
- Дата проведения
- 14 октября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
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Эквадор –
Домингес, Эступиньян, Арреага, Арболеда, Пресиадо, Ибарра, Груэсо, Мена, Валенсия, Эстрада, Кайседо.
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Уругвай –
Кампанья, Винья, Касерес, Годин, Араухо, Вальверде, Нандес, Бентанкур, Макси Гомес, Суарес, Родригес.
- Предупреждение:
- Груэсо (37).
- Дата проведения
- 14 октября, 01.00, «Estadio Olimpico Metropolitano de Merida»
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Венесуэла –
Фариньес, Росалес, Фельчер, Чансельор, Анхель, Отеро, Эррера, Кассерес, Ринкон, Мачис, Кордова.
- Дата проведения
- 14 октября, 03.00, «Estadio Nacional del Per?»
- Дата проведения
- 14 октября, 03.30, «Эстадио Насьональ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке