Квалификация ЧМ-2022. Аргентина играет с Боливией в гостях, Бразилия против Перу

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Во 2-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет на выезде с Боливией, Уругвай – с Эквадором, а Бразилия встречается в гостях с Перу.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

2-й тур

Боливия – Аргентина 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
13 октября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Морено, 1:1 – 45 Мартинес, 1:2 – 79 Корреа.
БоливияЛампе, Торрес, Сагредо, Вальверде, Карраско, Кастро (Сеспедес, 66), Чумасеро (Миранда, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кардосо (Арабе, 87), Морено, Сауседо (Бустаманте, 46).
АргентинаАрмани, Отаменди, Монтиель, Мартинес, Тальяфико, де Пауль (Домингес, 69), Паредес (Родригес, 69), Окампос (Корреа, 59), Паласиос, Мартинес (Медина, 89), Месси.
Предупреждения:
Тальяфико (16), Вальверде (38), Карраско (60), Домингес (90), Паласиос (90), Торрес (90), Морено (90).

 

Эквадор – Уругвай 2:0 (перерыв)
Дата проведения
14 октября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Кайседо, 2:0 – 45 Эстрада.
ЭквадорДомингес, Эступиньян, Арреага, Арболеда, Пресиадо, Ибарра, Груэсо, Мена, Валенсия, Эстрада, Кайседо.
УругвайКампанья, Винья, Касерес, Годин, Араухо, Вальверде, Нандес, Бентанкур, Макси Гомес, Суарес, Родригес.
Предупреждение:
Груэсо (37).

 

Венесуэла – Парагвай 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 октября, 01.00, «Estadio Olimpico Metropolitano de Merida»
превью матча онлайн статистика
ВенесуэлаФариньес, Росалес, Фельчер, Чансельор, Анхель, Отеро, Эррера, Кассерес, Ринкон, Мачис, Кордова.
ПарагвайСильва, Алонсо, Риверос, Эспинола, Гомес, Вильясанти, Хименес, Кубас, Альмирон, Лескано, Ромеро.

 

Перу – Бразилия
Дата проведения
14 октября, 03.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика

 

Чили – Колумбия
Дата проведения
14 октября, 03.30, «Эстадио Насьональ»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

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