Квалификация ЧМ-2022. Аргентина играет с Боливией в гостях, Бразилия против Перу

Во 2-м туре квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборная Аргентины играет на выезде с Боливией, Уругвай – с Эквадором, а Бразилия встречается в гостях с Перу.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке