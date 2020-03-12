Квалификация ЧМ-2022. Уругвай играет с Чили, Аргентина – Эквадор

Стартует квалификация чемпионата мира-2022 в Южной Америке.
В 1-м туре Уругвай принимает Чили, Аргентина играет с Эквадором.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка
1-й тур
- Дата проведения
- 9 октября, 01.45, «Сентенарио»
- Голы:
- 1:0 – 39, пенальти Суарес, 1:1 – 54 Санчес, 2:1 – 90 Макси Гомес.
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Уругвай –
Кампанья, Касерес, Годин, Винья, Коатес, де Арраскаэта (Родригес, 78), Вальверде, де ла Крус (Нандес, 56), Бентанкур (Арамбарри, 78), Суарес, Родригес (Макси Гомес, 87).
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Чили –
Арьяс, Сьерральта, Диас (Роко, 83), Диас, Вегас, Видаль, Арангис, Санчес, Баэса, Варгас (Давила, 68), Фуэнсалида (Пинарес, 68).
- Предупреждения:
- Коатес (55), Бентанкур (59), Сьерральта (75), Баэса (90).
- Дата проведения
- 9 октября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
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Парагвай –
Фернандес, Алонсо, Эспинола, Гомес, Риверос, Альмирон (Санабрия, 90), Хименес (Ортис, 81), Кубас (Санчес, 62), Вильясанти, Перес (Ромеро, 63), Лескано (Бобадилья, 63).
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Перу –
Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Акино, Каррильо (Лопес, 87), Куэва (Фарфан, 64), Тапия (Пенья, 87), Йотун (Поло, 87), Руидиас (Гонсалес, 74).
- Предупреждения:
- Самбрано (18), Кубас (35), Эспинола (43), Вильясанти (84).
- Дата проведения
- 9 октября, 03.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
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Аргентина –
Армани, Отаменди, Тальяфико, Монтиель, Акунья, де Пауль, Мартинес, Окампос, Паредес, Мартинес, Месси.
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 10 октября, 03.30, «Арена Коринтианс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке