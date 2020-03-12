Квалификация ЧМ-2022. Уругвай играет с Чили, Аргентина – Эквадор

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Стартует квалификация чемпионата мира-2022 в Южной Америке.

В 1-м туре Уругвай принимает Чили, Аргентина играет с Эквадором.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

1-й тур

Уругвай – Чили 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
9 октября, 01.45, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39, пенальти Суарес, 1:1 – 54 Санчес, 2:1 – 90 Макси Гомес.
УругвайКампанья, Касерес, Годин, Винья, Коатес, де Арраскаэта (Родригес, 78), Вальверде, де ла Крус (Нандес, 56), Бентанкур (Арамбарри, 78), Суарес, Родригес (Макси Гомес, 87).
ЧилиАрьяс, Сьерральта, Диас (Роко, 83), Диас, Вегас, Видаль, Арангис, Санчес, Баэса, Варгас (Давила, 68), Фуэнсалида (Пинарес, 68).
Предупреждения:
Коатес (55), Бентанкур (59), Сьерральта (75), Баэса (90).

 

Парагвай – Перу 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
9 октября, 01.30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 52 Каррильо, 1:1 – 66 Ромеро, 2:1 – 81 Ромеро, 2:2 – 85 Каррильо.
ПарагвайФернандес, Алонсо, Эспинола, Гомес, Риверос, Альмирон (Санабрия, 90), Хименес (Ортис, 81), Кубас (Санчес, 62), Вильясанти, Перес (Ромеро, 63), Лескано (Бобадилья, 63).
ПеруГальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Акино, Каррильо (Лопес, 87), Куэва (Фарфан, 64), Тапия (Пенья, 87), Йотун (Поло, 87), Руидиас (Гонсалес, 74).
Предупреждения:
Самбрано (18), Кубас (35), Эспинола (43), Вильясанти (84).

 

Аргентина – Эквадор 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 октября, 03.30, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика
АргентинаАрмани, Отаменди, Тальяфико, Монтиель, Акунья, де Пауль, Мартинес, Окампос, Паредес, Мартинес, Месси.
ЭквадорДомингес, Арреага, Феригра, Эступиньян, Арболеда, Франко, Ибарра, Груэсо, Мена, Валенсия, Кайседо.

 

Колумбия – Венесуэла
Дата проведения
10 октября, 02.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика

 

Бразилия – Боливия
Дата проведения
10 октября, 03.30, «Арена Коринтианс»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

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