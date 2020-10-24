Бывший защитник «Баварии» поделился мнением о ситуации форварда в «Барселоне».

«Чтобы играть хорошо, игрок должен быть удовлетворен. Должны быть доверительные отношения между ним и тренером и другими футболистами. Я не вижу этого.

Ему неуютно с Месси. Они не взаимодействуют между собой. Тренеры также не верят в него.

Когда происходит такая ерунда, шесть месяцев – это максимум, потом надо уходить. Где же удовольствие от игры?» – сказал Лизаразю.

Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе»