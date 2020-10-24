Биксант Лизаразю: «Гризманну неуютно с Месси. Тренеры «Барсы» в него не верят. Надо уходить»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Биксант Лизаразю Антуан Гризманн Футбол

Бывший защитник «Баварии» Биксант Лизаразю поделился мнением о ситуации форварда Антуана Гризманна в «Барселоне».

«Чтобы играть хорошо, игрок должен быть удовлетворен. Должны быть доверительные отношения между ним и тренером и другими футболистами. Я не вижу этого.

Ему неуютно с Месси. Они не взаимодействуют между собой. Тренеры также не верят в него.

Когда происходит такая ерунда, шесть месяцев – это максимум, потом надо уходить. Где же удовольствие от игры?» – сказал Лизаразю.

Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья