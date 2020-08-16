Место Месси находится в центре раздевалки «Барсы». Он сидит рядом с тер Стегеном и Тринкау

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Стала известна схема, по которой расположены места футболистов «Барселоны» в раздевалке на «Камп Ноу».

Как пишет As, главный тренер каталонцев Роналд Куман воспользовался перестройкой команды и изменил рассадку игроков. Он активно участвовал в выборе мест, поскольку хотел создать профессиональную и рабочую атмосферу в команде.

Например, Серджиньо Дест сидит рядом с Френки де Йонгом. Оба этих футболиста ранее выступали за «Аякс». Миралем Пьянич располагается рядом с Серджи Бускетсом, поскольку мнение этих опытных футболистов имеет большой вес в команде. Ансу Фати сидит рядом с Рональдом Араухо и Жераром Пике. Место Рики Пуча находится между Франсишку Тринкау и Мартином Брэйтуэйтом, а вратарь Нето сидит рядом с полузащитником Матеусом Фернандесом.

Клеман Лангле сидит рядом с Френки де Йонгом и Карлесом Аленьей, Усман Дембеле – с Самюэлем Умтити, а место Антуана Гризманна располагается между Жорди Альбой и Марком-Андре тер Стегеном, в двух местах от Лионеля Месси и Серджи Роберто. Филиппе Коутиньо сидит с Серджи Бускетсом.

Место капитана сине-гранатовых Лионеля Месси находится в центре раздевалки. Его окружают тер Стеген и Тринкау.

Изображение: As

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