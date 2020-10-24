Пенальти в ворота ЦСКА должен был бить Полоз, а не Еременко («СЭ»)

Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев Роман Еременко премьер-лига Россия Дмитрий Полоз Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не должен был бить пенальти во вчерашнем матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2), утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, штатным пенальтистом южан сейчас является Дмитрий Полоз, на тренировках он отдельно работает над исполнением 11-метровых ударов.

Еременко же перестал тренировать пенальти полгода назад. Неизвестно, почему он нарушил сложившийся в команде порядок вещей.

Отметим, что Еременко не забил пенальти в ворота ЦСКА во втором матче между клубами подряд. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил оба удара.

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