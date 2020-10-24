Пенальти в ворота ЦСКА должен был бить Полоз, а не Еременко («СЭ»)

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не должен был бить пенальти во вчерашнем матче 14-го тура с ЦСКА (0:2), утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, штатным пенальтистом южан сейчас является , на тренировках он отдельно работает над исполнением 11-метровых ударов.

Еременко же перестал тренировать пенальти полгода назад. Неизвестно, почему он нарушил сложившийся в команде порядок вещей.

Отметим, что Еременко не забил пенальти в ворота ЦСКА во втором матче между клубами подряд. Голкипер армейцев отразил оба удара.

«Иуда и наркоман. Роман Еременко, ты #####». Фанаты ЦСКА – хавбеку «Ростова» во время матча