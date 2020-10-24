«Иуда и наркоман. Роман Еременко, ты #####». Фанаты ЦСКА – хавбеку «Ростова» во время матча

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Фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего игрока команды Романа Еременко, выступающего за «Ростов», по ходу матча матча 14-го тура РПЛ.  

«Подставил и убежал. Иуда и наркоман. Роман Еременко, ты #####», – такую кричалку скандировали фанаты армейского клуба.

Кроме того, болельщики ЦСКА освистали Еременко при объявлении составов, а также пару раз по ходу матча.

Напомним, что у Еременко был контракт с ЦСКА с 2014 по 2017 год. 18 ноября 2016-го он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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