«Иуда и наркоман. Роман Еременко, ты #####». Фанаты ЦСКА – хавбеку «Ростова» во время матча

Фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего игрока команды , выступающего за , по ходу матча матча 14-го тура .

«Подставил и убежал. Иуда и наркоман. Роман Еременко, ты #####», – такую кричалку скандировали фанаты армейского клуба.

Кроме того, болельщики ЦСКА освистали Еременко при объявлении составов, а также пару раз по ходу матча.

Напомним, что у Еременко был контракт с ЦСКА с 2014 по 2017 год. 18 ноября 2016-го он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.