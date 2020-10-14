Акинфеев отразил 15-й пенальти в ЧР, побив рекорд Березовского

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с «Ростовом» (2:0) установил сразу два рекорда чемпионатов России.

Голкипер справился с ударом полузащитника дончан Романа Еременко с точки и отразил 15-й пенальти, побив достижение Романа Березовского (14).

Также Акинфеев обогнал Березовского по числу неточных 11-метровых ударов в их ворота. Вратаря ЦСКА соперники не смогли переиграть 19 раз, экс-голкипера , «Динамо», «Торпедо» и «Химок» — 18.

Еременко не забил пенальти ЦСКА во втором матче подряд. Акинфеев отразил оба удара