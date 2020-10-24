«90-е были тяжелыми годами для всей России». Рассказов о детстве

Защитник «Спартака» , выступающий за тульский на правах аренды, рассказал о детстве и родном городе.

– У вас большая семья.

– Вырос с двумя братьями и сестрой. У старшей сестры и брата свои дети. Сам женился рано, в 21 год, дочке 19 ноября будет годик, сейчас вот сделала первые шажочки. Ника – значит победа.

– Младший брат тоже станет футболистом?

– Филиппу скоро исполнится 15 лет, занимался футболом, подавал надежды, возможно, даже считался лучше меня. Но быстро загорелся и быстро остыл. Часто менял решения, ездил на просмотр в , хотя в тот момент Филипп был не совсем готов.

Он должен был попробовать на серьезном уровне, чтобы понять: футбол – это не просто так, надо постоянно тренироваться, работать над собой.

– А старший играет?

– Илья скорее болельщик. Маленьким я ходил в Ефремове на матчи брата в турнире в честь Федора Черенкова. Отец играл вратарем в школе. Так что из семьи я один стал профессиональным футболистом.

– Родителям было непросто воспитать четырех детей.

– Непросто, 90-е были тяжелыми годами для всей России.

– Вас можно считать кумиром ефремовских мальчишек.

– Я так не котируюсь, кто-то, конечно, узнает меня, но хожу по Ефремову спокойно. Молодежь в основном в парке собирается, там больше шансов узнать меня.

– Известные футболисты, выросшие в маленьких городах, например, Шатов, Головин, Глушаков, не забывают свои спортшколы. У вас есть планы помочь родному Ефремову?

– Вы назвали людей, которые хорошо известны, поиграли в России. Я в принципе недавно стал играть, по мелочи помогал – мячами, бутсами. На душе становится легче, что ты помог, не потратил деньги впустую.

Но пока о чем-то масштабном – сделать настоящее поле – говорить рановато. Это дело времени. Надеюсь, у меня все будет хорошо, и я смогу помочь своему Ефремову, – рассказал футболист.