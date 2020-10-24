Радимов про РПЛ: «Спартак» не попадет в топ-3, мнение не изменилось. Посмотрите на их игру»

Главный тренер «Зенита-2» высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне .

– Бороться за чемпионство в этом сезоне будут и ?

– Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

– Но почему?

– Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака».

Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант – длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки, – сказал Радимов.

Уткин поспорил с Радимовым – войдет ли «Спартак» в топ-3 по итогам сезона. Проигравший поет фанатскую песню с бумажкой «Я лох»