Радимов про РПЛ: «Спартак» не попадет в топ-3, мнение не изменилось. Посмотрите на их игру»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

– Бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА?

– Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

– Но почему?

– Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака».

Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант – длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки, – сказал Радимов.

Уткин поспорил с Радимовым – войдет ли «Спартак» в топ-3 по итогам сезона. Проигравший поет фанатскую песню с бумажкой «Я лох»

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