Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА, игру «Спартака» c «Уфой» – Васильев и другие назначения 3-го тура РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Ротор Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Руби Тамбов Станислав Васильев Николай Волошин Сочи Футбол

Назначены арбитры на матчи 3-го тура РПЛ.

«Сочи» – «Рубин»

Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Тамбов» – «Химки»

Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар»«Арсенал»

Судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» – «Спартак»

Судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Урал» – «Локомотив»

Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Артем Любимов; инспектор – Игорь Синер.

«Ахмат» – «Ротор»

Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Динамо» – «Ростов»

Судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит»ЦСКА

Судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья