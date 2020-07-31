Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА, игру «Спартака» c «Уфой» – Васильев и другие назначения 3-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 3-го тура РПЛ.
«Сочи» – «Рубин»
Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Николай Еремин, Денис Березнов; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Тамбов» – «Химки»
Судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.
Судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Владимир Овчинников.
«Уфа» – «Спартак»
Судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Урал» – «Локомотив»
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Артем Любимов; инспектор – Игорь Синер.
«Ахмат» – «Ротор»
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Динамо» – «Ростов»
Судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.
Судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Чеботарев.