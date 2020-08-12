Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Спартак», Безбородов – игру «Ростова» и «Локо» и другие назначения 7-го тура

РФС назначил судей на матчи 7-го тура Премьер-лиги.
12 сентября
«Тамбов» – «Уфа»
Судья – Кирилл Левников, ВАР – Павел Шадыханов;
«Урал» – «Химки»
Судья – Владимир Москалев, ВАР – Станислав Васильев;
«Ахмат» – «Сочи»
Судья – Виталий Мешков, ВАР – Николай Волошин;
13 сентября
Судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Алексей Амелин;
Судья – Сергей Карасев, ВАР – Евгений Турбин;
Судья – Михаил Вилков, ВАР – Сергей Иванов;
14 сентября
Судья – Павел Кукуян, ВАР – Игорь Панин;
Судья – Вячеслав Безбородов, ВАР – Алексей Матюнин.
⚡️ Назначение судей на 7 тур Тинькофф РПЛ pic.twitter.com/nYYf0zovWh— РФС (@rfsruofficial) September 9, 2020