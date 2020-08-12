Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Спартак», Безбородов – игру «Ростова» и «Локо» и другие назначения 7-го тура

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РФС назначил судей на матчи 7-го тура Премьер-лиги.

12 сентября

«Тамбов» – «Уфа»

Судья – Кирилл Левников, ВАР – Павел Шадыханов;

«Урал» – «Химки»

Судья – Владимир Москалев, ВАР – Станислав Васильев;

«Ахмат» – «Сочи»

Судья – Виталий Мешков, ВАР – Николай Волошин;

13 сентября

«Динамо»«Рубин»

Судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Алексей Амелин;

ЦСКА«Спартак»

Судья – Сергей Карасев, ВАР – Евгений Турбин;

«Ротор»«Краснодар»

Судья – Михаил Вилков, ВАР – Сергей Иванов;

14 сентября

«Зенит»«Арсенал»

Судья – Павел Кукуян, ВАР – Игорь Панин;

«Ростов»«Локомотив»

Судья – Вячеслав Безбородов, ВАР – Алексей Матюнин.

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