Миранчук забил «Интеру» в дебютном матче в Серии А

играет с «Интером» (1:1, второй тайм) в 7-м туре чемпионата Италии.

На 78-й минуте полузащитник бергамасков , вышедший на замену на 59-й минуте, забил ударом в правый от себя угол ворот миланцев.

Для россиянина этот матч стал дебютным в составе «Аталанты» в Серии А после перехода из «Локомотива», а гол – первым в Серии А.

В целом же первую игру за итальянский клуб Миранчук провел 21 октября в Лиге чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0). Тогда он тоже забил.

Таким образом, у 25-летнего хавбека 2 гола в 2 матчах за «Аталанту». Подробнее со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.