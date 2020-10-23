Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук сейчас не приоритет. У «Аталанты» проблемы в обороне и центре поля»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука перед матчем против «Интера» в Серии А.

– В какой форме сейчас Миранчук?

– Он хорошо готов физически, оправился от травмы и тренируется.

У нас есть проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет, – сказал Гасперини.

Ранее 25-летний россиянин не вышел на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:5), оставшись в запасе четвертую игру подряд.

«Аталанта» сыграет с «Интером» сегодня, начало матча – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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