Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук сейчас не приоритет. У «Аталанты» проблемы в обороне и центре поля»

Главный тренер «Аталанты» рассказал о состоянии полузащитника перед матчем против «Интера» в Серии А.

– В какой форме сейчас Миранчук?

– Он хорошо готов физически, оправился от травмы и тренируется.

У нас есть проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет, – сказал Гасперини.

Ранее 25-летний россиянин не вышел на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:5), оставшись в запасе четвертую игру подряд.

сыграет с сегодня, начало матча – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.