Экс-директор «Барсы»: «Мы следили за Алексеем Миранчуком последние 2 года»

Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» поделился мыслями о полузащитнике «Аталанты» .

– Следили ли вы за российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который перешел в «Аталанту»? Какие перспективы, по Вашему мнению, у Миранчука в Италии? Кто еще из российских футболистов, на ваш взгляд, имеет перспективы оказаться в Европе, в ближайшее время?

– Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних 2 лет во время его матчей на европейском арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила , за годы моей работы там.

Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию.

В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как , Чалов из ЦСКА, Шапи-Сулейманов и Уткин из , также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова, – рассказал Брайда.