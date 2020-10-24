Канделаки о видео с Дзюбой: «Цифровой шантаж сегодня очень распространен. Артем ему не поддался»

Генеральный продюсер телеканала прокомментировала скандальное видео с участием капитана «Зенита» Артемы Дзюбы.

«Скажу несколько слов о знаменитом уже видео и о ставшем еще более знаменитым Артеме Дзюбе)

Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», – написала Канделаки.

«Ну вот, подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают.

Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.

В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно – так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.

Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернется к нему в виде заслуженного наказания», – написала Канделаки позже.

Напомним, что после того, как в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста на ноябрьские матчи команды.

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе