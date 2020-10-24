Артем Дзюба: «У нас проблема с культурой боления. Мы не переживаем за своих, радуемся поражениям»

Форвард поделился мнением о культуре боления в России на фоне неудачных выступлений «Зенита» в последних матчах.

«Люди ждали два с половиной года этого момента. Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли все.

Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы. Если ты любишь свой клуб, это как дитя. Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает.

У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дзюба, Хабиб, Загитова и Шарапова вошли в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян