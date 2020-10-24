Аршавин о «Матч ТВ»: «Стало сложнее говорить о «Зените», когда я возглавил отдел. В эфире буду реже»

Бывший полузащитник в «Коммент.Шоу» рассказал, сложно ли ему критиковать команду из Петербурга в эфире после получения должности в клубе.

– Ты во время эфиров очень откровенен и честен в своих оценках. Например, критикуешь «Зенит». И достаточно часто это делаешь. Учитывая, что ты сейчас сотрудник «Зенита», прилетало?

– Я сотрудник «Зенита» уже почти два года. Но когда Сергей Саныч [Фурсенко] брал меня на работу... Получилось так, что мы с [Натальей] Билан договорились до, а с Сергеем Александровичем мы документ подписывали физически позже.

При подписании я сказал, что хочу работать на «Матч ТВ» и оставляю за собой право говорить все, что думаю, иначе зачем вообще я вам нужен? Даже в роли советника. Зачем я нужен? Подпевала такой сидит: «Да-да-да».

Я буду говорить все, что считаю нужным. Сергей Александрович сказал: «Да». С тех пор других инструкций от нынешнего президента не было. Это раз.

Сейчас, с тех пор, как я возглавил отдел юношеского футбола, мне стало сложнее говорить о «Зените». Почему? Потому что раньше я был советником, я Семака практически не встречал и на базу не приезжал. Сейчас мне это нужно делать.

У нас с Сергеем Богдановичем уже было несколько разговоров, поэтому я понимаю, что все, что мне хотелось бы сказать, я уже не могу.

Так или иначе, я теперь реже буду появляться на «Матч ТВ». И уже реже появляюсь. И вообще со временем, может, это как-то отпадет, потому что... Ну, только, условно, работать в Санкт-Петербурге на «Зените».

Возвращаясь к ответу на твой вопрос, сейчас просто стало сложнее, и сейчас я уже останавливаюсь или в саркастический манер это перевожу, – сказал Аршавин.