«Реал» разгромно проиграл «Валенсии» (1:4), трижды пропустив с пенальти

В 9-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде крупно проиграл «Валенсии» (1:4).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил три пенальти в ворота мадридской команды – подобное произошло впервые в истории Ла Лиги.
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Месталья»
- Голы:
- 0:1 – 23 Бензема, 1:1 – 35, пенальти Солер, 2:1 – 43, автогол Варан, 3:1 – 54, пенальти Солер, 4:1 – 63, пенальти Солер.
-
Валенсия –
Доменек, Гильямон, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Солер, Черышев (Тони Лато, 77), Муса (Джейсон, 87), Рачич, Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Макси Гомес (Собрино, 87).
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Иско (Йович, 83), Модрич, Асенсио (Родриго, 64), Вальверде (Кроос, 76), Винисиус Жуниор (Эдегор, 64), Бензема (Мариано Диас, 76).