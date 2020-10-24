«Реал» разгромно проиграл «Валенсии» (1:4), трижды пропустив с пенальти

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Sports.ru Футбол

В 9-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде крупно проиграл «Валенсии» (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил три пенальти в ворота мадридской команды – подобное произошло впервые в истории Ла Лиги.

Валенсия – Реал Мадрид 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Бензема, 1:1 – 35, пенальти Солер, 2:1 – 43, автогол Варан, 3:1 – 54, пенальти Солер, 4:1 – 63, пенальти Солер.
ВаленсияДоменек, Гильямон, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Солер, Черышев (Тони Лато, 77), Муса (Джейсон, 87), Рачич, Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Макси Гомес (Собрино, 87).
Реал МадридКуртуа, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Иско (Йович, 83), Модрич, Асенсио (Родриго, 64), Вальверде (Кроос, 76), Винисиус Жуниор (Эдегор, 64), Бензема (Мариано Диас, 76).
Предупреждения:
Солер (41), Марсело (52), Рамос (62), Гильямон (84), Доменек (86).

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