«Реал» разгромно проиграл «Валенсии» (1:4), трижды пропустив с пенальти

В 9-м туре на выезде крупно проиграл «Валенсии» (1:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил три пенальти в ворота мадридской команды – подобное произошло впервые в истории Ла Лиги.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги