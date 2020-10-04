Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Уэску», «Барса» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Осасуны»

8-й тур испанской Ла Лиги открылся матчем «Эйбар» – «Кадис» (0:2).

В субботу «Реал» принимает «Уэску», «Атлетико» играет на выезде с «Осасуной», «Барселона» – с «Алавесом».

В воскресенье «Сосьедад» встречается в гостях с «Сельтой».

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Вальядолид».

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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