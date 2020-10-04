Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Уэску», «Барса» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Осасуны»

8-й тур испанской Ла Лиги открылся матчем «Эйбар» – «Кадис» (0:2).
В субботу «Реал» принимает «Уэску», «Атлетико» играет на выезде с «Осасуной», «Барселона» – с «Алавесом».
В воскресенье «Сосьедад» встречается в гостях с «Сельтой».
Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Вальядолид».
Чемпионат Испании
8-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 16.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 31 октября, 18.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 1 ноября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Ипуруа»
- Голы:
- 0:1 – 36 Негредо, 0:2 – 39 Сальви Санчес.
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Эйбар –
Дмитрович, Родригес (Кондзер, 75), Бургос (Рафа Соареш, 82), Арбилья, Посо, Инуи (Энрик, 46), Альварес, Хиль, Диоп (Экспосито, 46), Оливейра, Кике Гарсия (Муто, 82).
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Кадис –
Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали Хименес, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 80), Сальви Санчес (Алехо, 61), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.