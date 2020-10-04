Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Уэску», «Барса» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Осасуны»

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8-й тур испанской Ла Лиги открылся матчем «Эйбар» – «Кадис» (0:2).

В субботу «Реал» принимает «Уэску», «Атлетико» играет на выезде с «Осасуной», «Барселона» – с «Алавесом».

В воскресенье «Сосьедад» встречается в гостях с «Сельтой».

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Вальядолид».

Чемпионат Испании

8-й тур

Реал Мадрид – Уэска
Дата проведения
31 октября, 16.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетик – Севилья
Дата проведения
31 октября, 18.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Атлетико
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Барселона
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бетис – Эльче
Дата проведения
1 ноября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
1 ноября, 18.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Леванте
Дата проведения
1 ноября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Хетафе
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Вальядолид
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Кадис 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Негредо, 0:2 – 39 Сальви Санчес.
ЭйбарДмитрович, Родригес (Кондзер, 75), Бургос (Рафа Соареш, 82), Арбилья, Посо, Инуи (Энрик, 46), Альварес, Хиль, Диоп (Экспосито, 46), Оливейра, Кике Гарсия (Муто, 82).
КадисЛедесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали Хименес, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 80), Сальви Санчес (Алехо, 61), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72).
Предупреждения:
Лосано (64), Бургос (70).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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