Флик выиграл все турниры в первом сезоне в качестве главного тренера

стала победителем , обыграв (1:0) в финале.

Главный тренер мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов в дебютном сезоне в качестве главного тренера. Ранее в этом сезоне Флик привел «Баварию» к победам в чемпионате и Кубке Германии.

55-летний специалист летом 2019 года вошел в тренерский штаб «Баварии» и стал ассистентом главного тренера Нико Ковача, однако в ноябре хорват был отправлен в отставку.

Флик сначала был назначен и.о. главного тренера, затем был утвержден в должности до конца сезона, но уже в апреле контракт с ним продлили до лета 2023 года.