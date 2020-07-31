Флик выиграл все турниры в первом сезоне в качестве главного тренера

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов-2019/20, обыграв «ПСЖ» (1:0) в финале.
Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик выиграл Лигу чемпионов в дебютном сезоне в качестве главного тренера. Ранее в этом сезоне Флик привел «Баварию» к победам в чемпионате и Кубке Германии.
55-летний специалист летом 2019 года вошел в тренерский штаб «Баварии» и стал ассистентом главного тренера Нико Ковача, однако в ноябре хорват был отправлен в отставку.
Флик сначала был назначен и.о. главного тренера, затем был утвержден в должности до конца сезона, но уже в апреле контракт с ним продлили до лета 2023 года.