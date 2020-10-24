Вилкова могут вывести из списка арбитров минимум до конца года после матча «Краснодар» – «Рубин» («РБ-Спорт»)

Журналист Сергей Егоров сообщил, что арбитра РПЛ Михаила Вилкова могут вывести из списка судей до конца года.

В ближайшее время состоится заседание апелляционного комитета РФС по поводу обращения «Рубина», связанного с судейством Вилкова в игре с (1:3).

«Дело касается рассмотрения эпизодов матча «Краснодар» – «Рубин», по которым казанский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть качество судейства рефери Михаила Вилкова (в том числе эпизод, который привел к подаче «Рубином» протеста и мог привести к переигровке) и в КДК – с протестом, который мог привести к переигровке.

КДК на основании позиции инспектора матча и позиции самого Вилкова в удовлетворении протеста отказало.

Важным обстоятельством рассмотрения дела стало то, что КДК допустил ошибку, потому что не запросил ЭСК по этому моменту, а судья Вилков мог предоставить КДК неверную информацию по спорному моменту.

Сейчас Дэвид Эллерей, специальный советник генерального секретаря РФС, провел анализ спорного момента – Вилков допустил ошибку, но она не должна привести к переигровке.

Вероятно, именно на эту экспертизу Эллерея и будет опираться апелляционный комитет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

По данным «РБ-Спорт», есть вероятность, что Вилкова по инициативе руководства РФС выведут из числа арбитров минимум до конца года.

РФС: Переигровки матча «Краснодар» – «Рубин» не будет, Вилков ошибся с указанием перебить штрафной, но был вправе обратиться к ВАР