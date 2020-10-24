Вилкова могут вывести из списка арбитров минимум до конца года после матча «Краснодар» – «Рубин» («РБ-Спорт»)

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Краснодар Михаил Вилков видеоповторы Сергей Егоров журналист Футбол

Журналист Сергей Егоров сообщил, что арбитра РПЛ Михаила Вилкова могут вывести из списка судей до конца года.

В ближайшее время состоится заседание апелляционного комитета РФС по поводу обращения «Рубина», связанного с судейством Вилкова в игре с «Краснодаром» (1:3).

«Дело касается рассмотрения эпизодов матча «Краснодар» – «Рубин», по которым казанский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть качество судейства рефери Михаила Вилкова (в том числе эпизод, который привел к подаче «Рубином» протеста и мог привести к переигровке) и в КДК – с протестом, который мог привести к переигровке. 

КДК на основании позиции инспектора матча и позиции самого Вилкова в удовлетворении протеста отказало.

Важным обстоятельством рассмотрения дела стало то, что КДК допустил ошибку, потому что не запросил ЭСК по этому моменту, а судья Вилков мог предоставить КДК неверную информацию по спорному моменту.

Сейчас Дэвид Эллерей, специальный советник генерального секретаря РФС, провел анализ спорного момента – Вилков допустил ошибку, но она не должна привести к переигровке.

Вероятно, именно на эту экспертизу Эллерея и будет опираться апелляционный комитет», – написал Егоров в своем телеграм-канале. 

По данным «РБ-Спорт», есть вероятность, что Вилкова по инициативе руководства РФС выведут из числа арбитров минимум до конца года.

РФС: Переигровки матча «Краснодар» – «Рубин» не будет, Вилков ошибся с указанием перебить штрафной, но был вправе обратиться к ВАР

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья