Агент Миранчука: «Вопросов к Леше у «Аталанты» нет, он спокойно работает, все нормально»

, агент полузащитника «Аталанты» , высказался об отсутствии игровой практики у хавбека.

– Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента «Аталанты» – все хорошо, вопросов к Леше нет.

Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает.

К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в «Аталанте» только 2,5-3 недели.

– Но он сам спокойно на это реагирует?

– Конечно, ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями.

Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает.

Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои – все новое. Это нормальный процесс, – заявил Шпинев.

25-летний россиянин вчера не вышел на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:5), оставшись в запасе четвертую игру подряд.

Напомним, главный тренер «Аталанты» пять раз включал Миранчука в заявку, но на поле россиянин вышел лишь раз – на 80-й минуте матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0), тогда ему удалось забить гол.

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