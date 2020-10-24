Агент Миранчука: «Вопросов к Леше у «Аталанты» нет, он спокойно работает, все нормально»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об отсутствии игровой практики у хавбека.
– Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав. На днях общался с сыном президента «Аталанты» – все хорошо, вопросов к Леше нет.
Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает.
К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в «Аталанте» только 2,5-3 недели.
– Но он сам спокойно на это реагирует?
– Конечно, ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями.
Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает.
Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои – все новое. Это нормальный процесс, – заявил Шпинев.
25-летний россиянин вчера не вышел на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:5), оставшись в запасе четвертую игру подряд.
Напомним, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пять раз включал Миранчука в заявку, но на поле россиянин вышел лишь раз – на 80-й минуте матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0), тогда ему удалось забить гол.
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