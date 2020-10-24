Сигурдссон о 3 голах «Фейеноорда» за 9 минут: «Такое нельзя позволять, ведь у ЦСКА прекрасная команда»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон дал комментарий после выездного матча с (1:3).

«Конечно, мы разочарованы результатом. Хотели одержать здесь первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы, но не получилось. Мы должны были играть лучше. У нас были открывания, но мы, в отличие от соперника, не использовали их должным образом.

У них хорошая команда. Они забили три гола за короткий отрезок времени (с 63-й по 72-ю минуты – прим. Sports.ru) и решили исход матча. Такое нельзя позволять, ведь у нас такая прекрасная команда. Нам нужно проанализировать игру, а дальше будет видно», – сказал Сигурдссон.

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