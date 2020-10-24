Гончаренко о клубах РПЛ в Европе: «Необходима более интенсивная игра в чемпионате, и это вернется в еврокубках»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от (1:3) в 3-м туре .

«Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача – выиграть две домашние игры в .

Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы будем верить, что все сыграют вторую часть лучше.

На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах.

Мы не удивлены игрой соперника, предполагали такую игру. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы он не проявил свои сильные качества. У нас это не всегда получалось.

К сожалению, движений нам не хватило, верхним блоком могли и лучше прессинговать. Так бывает, не будем ссылаться на график. Он для всех одинаковый», – сказал тренер.

ЦСКА раздавлен в Роттердаме: получили три за десять минут, сыграли худший матч из всех наших, опустились на последнее место в группе