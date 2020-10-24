«Краснодар» проиграл 4 матча подряд второй раз в истории. В воскресенье – игра с «Зенитом»

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«Краснодар» уступил «Севилье» (2:3) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это четвертое поражение команды Мурада Мусаева подряд во всех турнирах. Ранее она проиграла «Спартаку» (1:3) и «Ахмату» (0:2) в РПЛ, а также «Челси» (0:4) в ЛЧ.

Четыре проигрыша подряд случились всего во второй раз в истории клуба. Антирекорд – 5 поражений.

За последние 7 игр у «Краснодара» лишь одна победа – 17 октября «быки» победили «Рубин» (3:1) в чемпионате России.

8 ноября «Краснодар» в гостях встретится с «Зенитом» в рамках РПЛ.

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