«Краснодар» проиграл 4 матча подряд второй раз в истории. В воскресенье – игра с «Зенитом»

«Краснодар» уступил «Севилье» (2:3) в 3-м туре группового этапа .

Это четвертое поражение команды подряд во всех турнирах. Ранее она проиграла «Спартаку» (1:3) и «Ахмату» (0:2) в РПЛ, а также «Челси» (0:4) в ЛЧ.

Четыре проигрыша подряд случились всего во второй раз в истории клуба. Антирекорд – 5 поражений.

За последние 7 игр у «Краснодара» лишь одна победа – 17 октября «быки» победили «Рубин» (3:1) в чемпионате России.

8 ноября в гостях встретится с «Зенитом» в рамках .