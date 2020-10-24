Меньше очков, чем «Зенит» и «Краснодар», в 3 турах ЛЧ набрали лишь «Марсель» и «Мидтьюлланд»

«Краснодар» уступил «Севилье» (2:3) в 3-м туре группового раунда .

После этой игры на счету команды Мурада Мусаева одно очко, набранное в матче с «Ренном» (1:1). Ранее клуб также уступил «Челси» (0:4).

Также один балл за 3 игры набрал «Зенит». Команда Сергея Семака проиграла «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2), а также сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Лишь два клуба в нынешнем розыгрыше ЛЧ набрали меньше очков, чем и , – это и . Обе эти команды проиграли все матчи в группе.

По одному очку после трех туров также набрали «Ред Булл», «Ренн», «Ференцварош» и «Динамо» Киев.

У клубов РПЛ 0 побед в 11 матчах еврокубков в группе в этом сезоне