Видеотрансляция матча «Севилья» – «Краснодар» – 0:2. Берг реализовал пенальти! Текстовый онлайн есть

Теги Севилья Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Краснодар Футбол

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» играет с «Севильей» на выезде. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Севилья Испания – Краснодар Россия 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Сулейманов, 0:2 – 21 Берг.
СевильяВацлик, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос, Навас, Жордан, Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир, де Йонг.
КраснодарСафонов, Чернов, Рамирес, Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин, Сабуа, Ольссон, Сулейманов, Берг.
Предупреждение:
Кунде (16).

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