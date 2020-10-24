Видеотрансляция матча «Севилья» – «Краснодар» – 0:2. Берг реализовал пенальти! Текстовый онлайн есть

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» играет с «Севильей» на выезде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 0:1 – 17 Сулейманов, 0:2 – 21 Берг.
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Севилья –
Вацлик, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос, Навас, Жордан, Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир, де Йонг.
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Краснодар –
Сафонов, Чернов, Рамирес, Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин, Сабуа, Ольссон, Сулейманов, Берг.
- Предупреждение:
- Кунде (16).