Эн-Несири забил «Краснодару» после ошибки Кайо у своей штрафной. Через 3 минуты он сделал дубль

Теги премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов УЕФА Краснодар Юссеф Эн-Несири Кайо Панталеао Футбол

«Краснодар» на выезде уступает «Севилье» (2:3, второй тайм) в матче Лиги чемпионов.

На 69-й минуте защитник гостей Кайо Панталеао потерял мяч у собственной штрафной, и нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, выйдя к воротам, отправил мяч в сетку.

Спустя три минуты 23-летний форвард забил вновь, воспользовавшись отскоком мяча от штанги после розыгрыша штрафного удара.

Со статистикой выступлений Эн-Несири можно ознакомиться здесь.

На Sports.ru доступна видеотрансляция матча. Также есть текстовый онлайн.

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