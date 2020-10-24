Эн-Несири забил «Краснодару» после ошибки Кайо у своей штрафной. Через 3 минуты он сделал дубль

«Краснодар» на выезде уступает «Севилье» (2:3, второй тайм) в матче Лиги чемпионов.
На 69-й минуте защитник гостей Кайо Панталеао потерял мяч у собственной штрафной, и нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, выйдя к воротам, отправил мяч в сетку.
Спустя три минуты 23-летний форвард забил вновь, воспользовавшись отскоком мяча от штанги после розыгрыша штрафного удара.
Со статистикой выступлений Эн-Несири можно ознакомиться здесь.
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