Шапи забил «Севилье» со штрафного. Также в этом сезоне он забивал только «Химкам»

«Краснодар» обыгрывает «Севилью» (2:0, первый тайм) в 3-м туре группового этапа .

На 17-й минуте полузащитник открыл счет в матче, ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в ворота.

Это второй гол россиянина в нынешнем сезоне. Впервые он отличился 18 сентября в матче против «Химок» (7:2).

В еврокубках хавбек в последний раз забивал в августе 2019 года, сделав дубль в игре с «Порту» в квалификации ЛЧ (3:2).

Подробнее со статистикой Сулейманова можно ознакомиться здесь.

ВОТ ОН! ВОТ! Фирменный штрафной от Шапи 🤩



«Краснодар», продолжай 💚https://t.co/WwXhqbO6Xm pic.twitter.com/ArqQWebAM5 — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020

Видеотрансляция матча «Севилья» – «Краснодар» – 0:2. Берг реализовал пенальти! Текстовый онлайн есть