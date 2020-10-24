Шапи забил «Севилье» со штрафного. Также в этом сезоне он забивал только «Химкам»

«Краснодар» обыгрывает «Севилью» (2:0, первый тайм) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 17-й минуте полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет в матче, ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в ворота.
Это второй гол россиянина в нынешнем сезоне. Впервые он отличился 18 сентября в матче против «Химок» (7:2).
В еврокубках хавбек в последний раз забивал в августе 2019 года, сделав дубль в игре с «Порту» в квалификации ЛЧ (3:2).
Подробнее со статистикой Сулейманова можно ознакомиться здесь.
ВОТ ОН! ВОТ! Фирменный штрафной от Шапи 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020
«Краснодар», продолжай 💚https://t.co/WwXhqbO6Xm pic.twitter.com/ArqQWebAM5
Видеотрансляция матча «Севилья» – «Краснодар» – 0:2. Берг реализовал пенальти! Текстовый онлайн есть