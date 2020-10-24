Шапи забил «Севилье» со штрафного. Также в этом сезоне он забивал только «Химкам»

Теги премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов УЕФА Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

«Краснодар» обыгрывает «Севилью» (2:0, первый тайм) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 17-й минуте полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов открыл счет в матче, ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в ворота.

Это второй гол россиянина в нынешнем сезоне. Впервые он отличился 18 сентября в матче против «Химок» (7:2).

В еврокубках хавбек в последний раз забивал в августе 2019 года, сделав дубль в игре с «Порту» в квалификации ЛЧ (3:2).

Подробнее со статистикой Сулейманова можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Севилья» – «Краснодар» – 0:2. Берг реализовал пенальти! Текстовый онлайн есть

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