Российские клубы не выиграли ни одного из шести домашних матчей в группах еврокубков этой осенью

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Клубы РПЛ не одержали ни одной победы в шести матчах групповых раундов еврокубков в нынешнем сезоне.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома потерпел поражение от «Брюгге» (1:2). В рамках 2-го тура «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» был разгромлен «Челси» (0:4).

Во 2-м туре Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». 

В 3-м туре дома «Локомотив» поделил очки с «Атлетико» (1:1), а «Зенит» – с «Лацио» (1:1).

«Краснодар» примет «Севилью» в 4-м туре Лиге чемпионов, а ЦСКА сыграет с «Фейеноордом» в Москве в рамках Лиги Европы.

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