Безголевая серия Дзюбы – 9 матчей и 657 минут

Безголевая серия нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы достигла девяти матчей.
Форвард не забивает с 26 сентября, когда он сделал хет-трик во встрече с «Уфой» (6:0) в 9-м туре Премьер-лиги. После этого Дзюба не становился автором голов в трех играх в рамках РПЛ, в трех турах Лиги чемпионов и в трех матчах за сборную, включая один товарищеский.
Безголевая серия футболиста достигла 657 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры.
Отметим, что в игре против «Лацио» (1:1) Дзюба сделал голевую передачу на Александра Ерохина.
С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.