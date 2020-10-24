Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года

«Локомотив» продлил контракт с полузащитником Антоном Миранчуком.
Новое соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до 2024 года.
Миранчук – воспитанник «Локомотива». За восемь сезонов в составе московской команды он провел 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.
По итогам сезона-2018/19 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды.
В нынешнем сезоне Антон забил 2 гола и отдал 3 паса в 12 матчах РПЛ. В трех играх Лиги чемпионов он забил 2 гола – «Баварии» и «Атлетико».
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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Фото: сайт «Локомотива»