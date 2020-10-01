Антон Миранчук забил «Атлетико» и «Баварии» в этой ЛЧ

«Локомотив» сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1, первый тайм) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 25-й минуте пенальти реализовал Антон Миранчук. 11-метровый был назначен после того, как Эктор Эррера сыграл рукой в собственной штрафной.
Миранчук, таким образом, забил 2-й мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во 2-м туре он забил в ворота «Баварии» (1:2), сравняв счет в матче на 70-й минуте игры.
Футболист отличился в 3-м матче подряд. Он также забил в ворота «Сочи» (1:2) в прошлом туре РПЛ.
На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире. Текстовая трансляция тоже доступна.
VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020
Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал 👀https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy