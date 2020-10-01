Антон Миранчук забил «Атлетико» и «Баварии» в этой ЛЧ

сравнял счет в матче с (1:1, первый тайм) в 3-м туре группового этапа .

На 25-й минуте пенальти реализовал . 11-метровый был назначен после того, как Эктор Эррера сыграл рукой в собственной штрафной.

Миранчук, таким образом, забил 2-й мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во 2-м туре он забил в ворота «Баварии» (1:2), сравняв счет в матче на 70-й минуте игры.

Футболист отличился в 3-м матче подряд. Он также забил в ворота «Сочи» (1:2) в прошлом туре РПЛ.

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