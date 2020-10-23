Вендел: «С «Газпром Ареной» ни один стадион не сравнится»

Полузащитник сравнил с португальской лигой, а также высказался о домашнем стадионе нового клуба.

– Пытался ли с вами перекинуться парой слов на португальском Артем Дзюба?

– Пока нет.

– Обсуждали с главным тренером свою роль в «Зените»? Что говорил вам Семак?

– Сразу сказал ему, что стану играть там, где больше всего нужен команде. При этом попросил разрешения действовать ближе к атаке. Тренер не против, и я счастлив этому.

– Вы уже дважды выходили на поле в РПЛ. Уже можете сказать, какой чемпионат сильнее – России или Португалии?

– Думаю, большой разницы между ними нет – это две отличных и равных по силе лиги, где идет плотный, жесткий, силовой футбол.

– Понравилась ли вам ? С каким стадионом ее сравнили бы?

– Мне кажется, ни один не сравнится! Потому что это невероятно красивое сооружение – и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера.

Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал – хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду, – сказал бразилец.