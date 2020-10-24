Хавбек «Рубина» Евтич потерял сознание после удара в голову в игре Кубка России против СКА

Полузащитник получил травму в матче 3-го тура группового этапа Бетсити Кубка России против хабаровского СКА (0:1, второй тайм).

В середине первого тайма нападающий нанес Евтичу удар локтем в лицо и разбил ему нос. Игрок хабаровчан получил желтую карточку.

Врачи оказали 27-летнему игроку «Рубина» помощь, но затем он потерял сознание. Его привели в чувство, после чего Евтич покинул поле на носилках.

Вместо Евтича на поле вышел хавбек Дмитрий Тарасов.

В нынешнем сезоне Евтич провел 11 матчей в и забил один гол. Его статистику смотрите здесь.