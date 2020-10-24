Хавбек «Рубина» Евтич потерял сознание после удара в голову в игре Кубка России против СКА

Полузащитник «Рубина» Дарко Евтич получил травму в матче 3-го тура группового этапа Бетсити Кубка России против хабаровского СКА (0:1, второй тайм).
В середине первого тайма нападающий Владислав Брагин нанес Евтичу удар локтем в лицо и разбил ему нос. Игрок хабаровчан получил желтую карточку.
Врачи оказали 27-летнему игроку «Рубина» помощь, но затем он потерял сознание. Его привели в чувство, после чего Евтич покинул поле на носилках.
Вместо Евтича на поле вышел хавбек Дмитрий Тарасов.
В нынешнем сезоне Евтич провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол. Его статистику смотрите здесь.
Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020