Канделаки привилась от коронавируса: «Очень сильно люди болеют. Благодарна Маргарите Симоньян, я в последний поезд запрыгнула»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что вакцинировалась от коронавируса.
– Вы прививались, может быть, что-то еще делали специально…
– Я привилась. Я про это вслух говорю.
Я вошла в группу людей, которые участвовали в этих тестах. Я все равно сомневалась – как и все мы, живые люди.
Если я приведу число людей, которых уважаю и которые мне говорили: «Не езжай, не делай», то вы поймете, как было страшно.
Они говорили: «Ты не знаешь, какие последствия, никто не знает, что будет после прививки». Я их опасения понимаю. Никто вообще ничего не знает, что будет в мире после COVID-19, если вообще такой мир будет.
– Но вы это сделали.
– Я позвонила Марго (Маргарите Симоньян – прим. Sports.ru). Она мне говорит: «Слушай, что будет после ковида, мы тоже точно не знаем. И что что-то будет, когда ты переболеешь, – тоже очевидно».
Когда мы с Марго про это говорили, никто еще не говорил про поток вторично заболевших. Я очень благодарна Марго.
Я ей говорю: «Ну, я волнуюсь, я не знаю». Она: «Слушай, у нас выбора нет. Мы работаем с людьми. Мы не можем нести угрозу и не можем заболеть. Поэтому колись, ни о чем не думай».
Я пошла и сделала. И очень благодарна Марго. Потому что очень сильно люди болеют. Я прямо вовремя успела в последний поезд запрыгнуть.
И у меня прекрасные тесты по антителам. Вчера пришел результат с краткой пометкой: «Это высший результат». Слава богу, – сказала Канделаки.