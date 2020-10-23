Канделаки привилась от коронавируса: «Очень сильно люди болеют. Благодарна Маргарите Симоньян, я в последний поезд запрыгнула»

Генеральный продюсер заявила, что вакцинировалась от коронавируса.

– Вы прививались, может быть, что-то еще делали специально…

– Я привилась. Я про это вслух говорю.

Я вошла в группу людей, которые участвовали в этих тестах. Я все равно сомневалась – как и все мы, живые люди.

Если я приведу число людей, которых уважаю и которые мне говорили: «Не езжай, не делай», то вы поймете, как было страшно.

Они говорили: «Ты не знаешь, какие последствия, никто не знает, что будет после прививки». Я их опасения понимаю. Никто вообще ничего не знает, что будет в мире после , если вообще такой мир будет.

– Но вы это сделали.

– Я позвонила Марго (Маргарите Симоньян – прим. Sports.ru). Она мне говорит: «Слушай, что будет после ковида, мы тоже точно не знаем. И что что-то будет, когда ты переболеешь, – тоже очевидно».

Когда мы с Марго про это говорили, никто еще не говорил про поток вторично заболевших. Я очень благодарна Марго.

Я ей говорю: «Ну, я волнуюсь, я не знаю». Она: «Слушай, у нас выбора нет. Мы работаем с людьми. Мы не можем нести угрозу и не можем заболеть. Поэтому колись, ни о чем не думай».

Я пошла и сделала. И очень благодарна Марго. Потому что очень сильно люди болеют. Я прямо вовремя успела в последний поезд запрыгнуть.

И у меня прекрасные тесты по антителам. Вчера пришел результат с краткой пометкой: «Это высший результат». Слава богу, – сказала Канделаки.