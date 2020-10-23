29 сотрудников «Матч ТВ» получили госнаграды к пятилетию канала

3 ноября в Москве состоялась торжественная церемония чествования сотрудников «Матч ТВ», приуроченная к 5-летию телеканала.

Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», церемонию провели руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский и генеральный директор холдинга .

Они вручили государственные награды 29 сотрудникам телеканала. Награды вручались за многолетнюю успешную работу коллектива канала по популяризации спорта в России и освещение ключевых спортивных событий.

«Сегодня нам выпала честь вручить команде «Матч ТВ» государственные награды Российской Федерации. Я от всего сердца хочу вас поздравить – это действительно высокая оценка той работы по популяризации спорта и здорового образа жизни, которая вами проводится», – отметил Сеславинский.

«Глубоко символично, что эти награды коллектив канала «Матч ТВ» получает именно в дни своего 5-летнего юбилея.

Вся ваша работа на протяжении этих 5 лет заслуживает огромного уважения и благодарности – за ваш профессионализм, энтузиазм, креативность и спортивное упорство.

Вы задаете высочайшие стандарты во всем, что вы делаете – от производства трансляций и организации собственных спортивных событий до съемок документальных фильмов и спортивной аналитики.

Я от всей души вас поздравляю! Желаю вам не снижать планку, верить в победу и так же целеустремленно и с полной отдачей работать для нашей многомиллионной зрительской аудитории!» – заявил Жаров.

Телеканал впервые вышел в эфир 1 ноября 2015 года.