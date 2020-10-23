Экс-комментатор «Матч ТВ», а ныне шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко поздравил телеканал с 5-летием.

— В 2016 году мы вместе с Геничем и Арустамяном были номинированы на ТЭФИ, статуэтку отдали мне, что в какой-то степени несправедливо.

— Они комментировали плохо, а ты хорошо?

— Нет, такого быть не может, потому что у вас прекрасные комментаторы.

— Возвращаться в российский футбол трудновато?

— Он же свой — другого-то нет! Так-то я слежу за , но когда не комментируешь чемпионат, автоматизм немножко исчезает.

— Часто смотришь репортажи коллег?

— Постоянно. На «Матч Премьер» я подписан — трансляции я не ворую. Поздравляю вас с пятилетием, много-много лет — творческих и плодотворных, – сказал Стогниенко.

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