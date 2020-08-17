Сетьен – Месси после матча с «Сельтой»: «Если тебе что-то не нравится, дверь там»

Между бывшим тренером «Барселоны» и капитаном команды Лионелем Месси произошла перепалка в раздевалке после июньского матча с «Сельтой» (2:2).

«Если тебе что-то не нравится, дверь в той стороне», – приводит слова Сетьена Mundo Deportivo со ссылкой на каталонский телеканал Ser.

Отмечается, что после игры с «Сельтой» игроки раскритиковали специалиста за тактические решения по ходу матча.

«Барселона» уволила Сетьена в августе этого года после поражения от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

Сетьен о Месси: «Он заставляет вас видеть то, что хочет. Я убежден, что должен был принимать другие решения»