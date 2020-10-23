Кике Сетьен: «С Месси сложно работать. Он лучший в истории, кто я такой, чтобы менять его?»

Бывший главный тренер «Барселоны» высказался о капитане сине-гранатовых .

– Что делает вам честь, вы говорите о Месси как о лучшем игроке всех времен. Самая важная вещь в командных видах спорта, в отличие от индивидуальных, – это великодушие.

Допустим, вы захотели заменить Месси через полчаса после начала игры, потому что ход матча диктует это. Так вы проявляете уважение к другим игрокам. Такое великодушие должно существовать в команде. Если же его нет...

– Сложно, когда кто-то привык побеждать. Он сам создает нервозность, его напрягает то, что он не добивается успеха, ему больно от этого. Если честно, он пропитан зверскими требованиями сегодняшнего футбола, как и все те, кому нужно постоянно побеждать.

Но, конечно, для победы нельзя использовать все средства. Правда, что есть игроки, с которыми нелегко работать. Лео входит в их число. Нужно брать в расчет, что это лучший футболист в истории. Кто я такой, чтобы менять его?! Если Месси принимают таким, какой он есть, годами, и не меняют его...

– Но речь о том, чтобы иметь хорошую команду. Тогда игрок стал бы гораздо полезнее.

– Конечно, он по-своему великодушен. Проблема в том, что иногда личная точка зрения направляет тебя не туда. Они живут в реальности, которая отличается от реальности других людей. Для них, как и для многих людей, единственная важная вещь – это победа, все остальное они считают бессмысленным.

До тех пор, как они не завяжут с футболом, пока не пройдет еще несколько лет, они не увидят жизнь такой, какая она есть. Вы занимаетесь своим делом, вы всегда получаете обратную связь от одних и тех же людей, и для них это трудная ситуация. Это дети, которым мы отдаем все, – сказал Сетьен в беседе с бывшим главным тренером сборной Испании Висенте Дель Боске.