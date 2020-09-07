Шнякин о том, кто интересовался Кузяевым в Европе: «Наполи» и топ-клуб. Я схватился за голову, когда узнал»

Комментатор «Матч ТВ» рассказал, какие клубы интересовались полузащитником до того, как он подписал новый контракт с .

всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им.

«Фортуна» из Дюссельдорфа — она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета. Это «Арминия» из Билефельда, и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

Я до конца в это не верю, но я видел переписку — один тренер рекомендовал Кузяева», – сказал Шнякин в эфире ютуб-канала своего коллеги Тимура Журавеля.

Заступлюсь за Кузяева. Он правда хотел в топ-лигу – но проблема в том, что его карьерой управляет папа